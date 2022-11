Sentiers d'Ingremez à Roly: l'office du tourisme réfute les arguments des pétitionnaires

Ces arguments ont provoqué la réaction de l’office du tourisme de Philippeville "par soucis de correction et de bonne circulation de l’information".

"Tout d’abord et contrairement à ce qui est prétendu dans la pétition, ce n’est pas la majorité mais bien un groupe de travail chargé de construire un réseau balisé sur l’entité qui est à l’origine de la demande de M. Soumoy", insiste Guillaume Massart, le coordinateur de l’OT de Philippeville. "La première étape de ce chantier, sur lequel ces personnes travaillent depuis un an maintenant, a consisté en la construction de 15 boucles de promenades thématiques en vue d’un balisage. Ces dernières ont été validées en octobre dernier par le collège communal. La seconde étape vise maintenant à rejoindre ces boucles entre elles par un réseau permettant de circuler de village en village."

« Une attitude incompréhensible »

Ces deux étapes ont été construites et validées par ce groupe de travail composé de l’office du tourisme et du service Patrimoine, des échevins compétents (Tito Bailen pour le Tourisme et Jean-Marie Delpire pour le Patrimoine), ainsi que de deux représentants du Collectif, mandaté par leurs soins.

"Une réunion a même été consacrée à la situation particulière d’Ingremez avec la présence de M. Soumoy", précise le coordinateur. "Et la solution proposée lors de l’enquête publique a été construite en collabo ration entre les parties. À mes yeux, il y a donc un non-sens dans l’attitude du Collectif: d’un côté, leurs représentants, qui comptent pour un tiers dans le groupe de travail, avalisent le projet, et de l’autre, le même Collectif lance une pétition pour s’y opposer. Je ne comprends pas cette attitude."

L’office du tourisme se montre tout aussi dubitatif face aux éléments mis en avant par le Collectif dans sa pétition. Ainsi, ce dernier affirme que le projet d’Ingremez n’apporterait aucune plus-value.

Un réseau cohérent

"Au contraire, il propose la mise en place d’un réseau cohérent et conséquent sur l’ensemble de l’entité, ce qui n’avait pu être obtenu jusqu’ici", répond Guillaume Massart. Concernant l’absence de compensation pour le chemin n° 13 dénoncée par les opposants, le coordinateur signale que ce sentier n’a plus aucune existence depuis plusieurs années !

L’absence de passage à l’est d’Ingremez ? Inutile avec le maillage proposé mais toujours possible en passant par la "chocolaterie". Autre remarque: la compensation consentie sur sa propriété par M. Soumoy est plus importante que le chemin existant et propose les mêmes atouts paysagers avec une vue magnifique sur la propriété et l’ancien verger. Et de souligner que le propriétaire, rencontré par le groupe de travail, s’est montré "constructif et raisonnable", en entendant, par exemple, la nécessité du maintien du chemin n° 15.

Pas une suppression, un déplacement

"Dans le cadre de ce maillage, les touristes ou les habitants de Villers- en-Fagne pourront rejoindre Roly par le nord d’Ingremez et Fagnolle par le sud", assure Guillaume Massart. "Quant aux villageois de Roly et Fagnolle, ils pourront aussi faire la jonction nord-sud. Cette solution répond également à une demande des équipes du GR12 pour le nouveau tracé de ce circuit de grande randonnée. Passer dans la cour d’Ingremez ou autour des bâtiments de la ferme ne constitue pas un besoin en termes de mobilité, n’en déplaise à certains."

Dernière précision de l’office du tourisme: pour ses responsables, il ne s’agit en rien de suppression ou de privatisation d’un chemin… Celui-ci étant "simplement" déplacé sur la propriété du demandeur.

Pour la suite de ce dossier, après analyse des résultats de l’enquête publique, le collège communal devrait, ou non, proposer le point au conseil communal qui prendra position.