Des noces dignement fêtées au Domaine des Rièzes et des Sarts

C’est samedi qu’ils sont passés à l’hôtel de ville de Couvin mais, c’est ce jeudi que leur maison, le Domaine des Rièzes et des Sarts à Cul-des-Sarts, était en fête pour célébrer leurs noces. Jacqueline Dalmatius et Jacques Fontaine, 81 et 72 ans, se sont dit "oui", pour le meilleur et pour le pire.