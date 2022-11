Beaumont: 200 spectacteurs pour le 1er match des Diables

C’est avec la complicité d’Antoine Flament et de son "Beaum’Events", ASBL déjà bien expérimentée dans l’événementiel, que l’entité de Beaumont est entrée de plain-pied dans la coupe du monde de football. C’est la salle de Thirimont qui était choisie ce mercredi soir pour le premier grand rendez-vous attendu par le Belgique et la cité des macarons en particulier. Près de 200 personnes se retrouvaient devant l’écran géant pour vivre ce premier match des Diables. Une soirée pleine de promesses, une soirée qui s’est bien terminée, mais quel stress dans une salle où on aurait pu entendre une mouche voler au moment du penalty de début de rencontre ! L’arrêt de Courtois, une première délivrance d’un suspense dont les spectateurs de la salle de Thirimont n’allaient être délivrés que près d’une heure plus tard. L’occasion de décompresser en goûtant à la tartiflette dans l’ambiance musicale proposée par DJ Lecut.