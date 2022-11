Base de Florennes: un exercioce pour gérer un crash d'avion

"Selon le scénario, un F-16 armé s’est crashé dans l’enceinte de la base au retour du champ de tir", explique le commandant "Slip", pilote de F-16 et organisateur de l’exercice en tant qu’officier traitant les problèmes de sécurité aérienne sur la base. "Pas de chance, quatre militaires qui effectuaient leur jogging ont été blessés à des degrés divers dans la chute de l’appareil. Quant au pilote, il s’est éjecté et a atterri dans les bois proches. Mais il a les deux jambes et des côtes cassées. Le F-16 est en feu et il y a aussi un réservoir d’hydrazine (un carburant toxique de secours pour l’avion) qui gît au sol, ainsi qu’une bombe. Nous allons voir comment les sauveteurs vont gérer tout cela."

La presse intégrée dans l’exercice

L’objectif est multiple. Tout d’abord améliorer l’intervention des secours militaires en cas de crash. Ensuite, intégrer au mieux les services de secours civils dépêchés sur les lieux et travailler en coordination avec les autorités civiles, notamment le bourgmestre de Florennes. Pour ces responsables, il s’agit également de gérer la pression et l’aspect médiatique de l’événement. En tant que journaliste, nous avons d’ailleurs été, avec un confrère, inclus dans le scénario en vue de "titiller" les responsables et d’obtenir des informations. À l’entrée de la base, des civils inquiets étaient aussi chargés de harceler les soldats de planton.

Les pompiers militaires sont intervenus en premier pour éteindre l’incendie, puis une ambulance de l’armée, bientôt rejointe par un Smur et divers véhicules de secours en provenance de Philippeville, dont une ambulance, un camion anti-incendie ou encore une voiture de commandement. Une équipe a été chargée de retrouver le pilote dans les bois pendant que les joggeurs blessés étaient pris en charge. Il était également nécessaire de neutraliser les dangers représentés par la bombe factice et le réservoir d’hydrazine.

Les interventions filmées par drone

"L’ensemble de ces opérations sont dirigées par une cellule de crise et se déroulent sous les yeux attentifs d’observateurs et d’évaluateurs", reprend le commandant "Slip". "Leurs remarques permettront d’améliorer notre Plan particulier d’urgence, plus particulièrement en cas de crash d’avion. Toute l’intervention est filmée par un drone, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble et de mieux repérer les éventuelles erreurs commises."

Pour coller au plus près de la réalité, sur le coup de 13 h, le commandant de la base, le colonel Cédric Kamensky, et le bourgmestre de Florennes, Stéphane Lasseaux, ont même tenu une vraie fausse conférence de presse, répondant à des questions parfois déstabilisantes.

La base de Florennes se plie une fois par an à une telle simulation de crash d’avion. L’année prochaine, annonce le commandant "Slip", l’exercice aura une ampleur beaucoup plus importante et impliquera davantage de moyens civils.