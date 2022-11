L’opposition Pour et son alliée indépendante, Delphine Lebon, ont décidé de ne pas siéger et donc de faire annuler la séance. La nouvelle est tombée une demi-heure avant la réunion, par mail: " Il y a deux mois, en examinant l’agenda communal à huis clos, l’opposition a demandé au collège de décaler le conseil communal programmé le 23 novembre. D’autres demandes étaient sur la table : une réunion informelle de travail pour le futur plan d’aménagement forestier, une autre pour le règlement sur les scouts ou encore les ordres du jour surchargés du conseil communal avec plusieurs présentations externes lors d’un même conseil.

Après le vote du dossier parc national au conseil communal du 28 septembre, l’opposition a reçu un mail de Baudouin Schellen annonçant le refus du collège de mener le débat sur le plan d’aménagement forestier avec des invités extérieurs et de déplacer la date du conseil.

Il est remarquable de constater que, dans sa configuration politique actuelle, Viroinval a pu trouver un accord sur un dossier aussi complexe et multiforme que le parc national mais ne peut se mettre d’accord sur une date de conseil !

Dès lors, les neufs élus de l’opposition (sur 17 conseillers) ont décidé de ne pas participer au conseil convoqué ce mercredi 23 novembre.

Ceci est l’occasion pour l’opposition de rappeler que, depuis septembre 2020, le collège communal est minoritaire et n’a plus de légitimité démocratique, que la coalition Récit/Viroinval Autrement a décidé de ne pas rechercher une majorité alternative, qu’une minorité d’élus qui gouverne une commune, ce n’est pas le sens de la démocratie, qu’une opposition majoritaire est prise en otage lors de certains votes au conseil. "

Colère, au château Licot: "Le 21 septembre, nous avons envoyé une projection des sujets à aborder en conseil en 2022. Nous avons planifié les conseils, avec les interventions, explique le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit). S’ils reportent le conseil, c’est juste pour le Mondial de football. Plusieurs élus nous l’ont demandé explicitement: Jean-Marc Delizée et Karim Fattah. Or, pour nous, modifier les dates aurait été cautionner l’existence de ce Mondial au Qatar, alors que plusieurs communes wallonnes, elles, ont décidé d’annuler toute retransmission en guise de protestation."

« Populisme à tous crins »

Le mayeur revient sur l’argumentaire de l’opposition: "Nous leur avons demandé des propositions de dates pour des conseils supplémentaires, sans réponse. Le 15 novembre, nous avons suggéré des réunions sur les camps de jeunes et leur avons demandé de suggérer des dates, sans réponse. Quant au plan forestier, nous avons dit que nous n’étions pas d’accord avec leur demande d’inviter M. Scohy, retraité et ayant quitté le cantonnement depuis dix ans, ainsi que le supérieur du chef de cantonnement, car cela créer une suspicion à l’égard de l’ingénieur actuellement en place. Nous avons par contre proposé d’organiser une réunion avec les communes voisines et les chefs de cantonnements voisins, pour une concertation. Nous n’avons pas eu de réponse."

« Des conséquences pour l’administration »

Il dénonce un "populisme à tous crins" avant d’évoquer les conséquences du report de ce conseil: "La situation est très tendue à l’administration et nous devions lancer une procédure pour nommer un directeur général. Ce sera reporté, alors que Mme Fanuel a dû quitter son poste à la Population pour prendre les fonctions provisoirement. L’incompétence et l’orgueil de certains mettent à mal l’administration. La démocratie, c’est de se mettre autour de la table pour discuter une fois qu’on est élu."

Il est relayé par d’autres membres de la coalition. "On a tous des obligations, y compris professionnelles, on ne peut faire fi de ses engagements juste pour un match de football", ajoute Giovanni Claes (RéCit).

Morgane Lapôtre (V.A.) souligne le manque de respect pour le personnel communal, en rappelant que le planning des conseils avait été décidé en janvier. Ensemble, les élus de la coalition listent les conséquences du report inévitable: un engagement était prévu au service Cadre de vie le 1er décembre, il devra être reporté: "La jeune qui a été désignée restera au chômage quelques jours de plus".

Une procédure de marché public devra sans doute être recommencée pour l’achat de parkings vélos. Viroinval sera hors délai pour se prononcer sur les assemblées générales d’intercommunales et pour les autorisations du Chalet d’hiver, des retards seront probablement à déplorer.

Morgane Lapôtre conclut: "En plus, quand on voit l’ordre du jour léger, il aurait pu être vite épuisé, en moins de deux heures…" Au moins pour voir la seconde mi-temps.