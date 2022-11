L’artisan brasseur de Thuillies a proposé une Saqwè

En termes de volume, la brasserie de la Rogère, du nom de l’ancienne sucrerie, produit une cinquantaine d’hectolitres, répartis en trois produits phares: la Saqwè (blonde ou brune) et la Beerât, brassée exclusivement à l’approche de la marche Saint-Roch de Thuin. Une production anecdotique, diront certains, mais qui prouve combien le Thulisien est attaché à la fabrication artisanale mais entend aussi diversifier sa gamme. Son entrepôt se transforme parfois en laboratoire où il teste de nouvelles formules, de nouvelles recettes. Comme la Breet par exemple, un breuvage à base de levure du Pajottenland qui se rapproche de la gueuze ou encore la Triple ou le Pale-Ale.

Avec le Musée de la maison de l’Imprimerie

"Cette journée de l’artisan, c’est aussi l’occasion de faire déguster ces brassins aux visiteurs et d’échanger avec eux sur ces nouvelles recettes expérimentales", note Adrien Laduron. La Triple semble recevoir un bon écho. Elle fera d’ailleurs l’objet d’une prochaine mise en production. Sous quel nom ? Il est encore trop tôt pour en parler. "Il s’agit en fait d’un projet développé avec le musée de la maison de l’Imprimerie de Thuin qui va la commercialiser et qui avait déjà validé la recette il y a quelques mois. Mais c’est toujours intéressant de voir comment le produit évolue après plusieurs mois de repos".

Et les avis sont unanimes. La fameuse Triple a bien vieilli.

Par contre, bien qu’appréciée par les amateurs, la Breet ne sera pas produite. "C’est une bière qui demande une longue fermentation et plusieurs mois de repos avant d’être mises en bouteille et d’être gardée en bouteille pendant plus d’un an et demi pour pouvoir dégager ses meilleurs arômes. Celle que je propose de déguster a quatre ans d’âge".

C’est aussi important pour l’artisan brasseur. Pouvoir partager et échanger sur sa passion.