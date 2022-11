Comme tous les deux ans, elle accueillait la photographe locale Bénédicte Vivier et son voisin de Castillon, Éric Dereydt. Les deux photographes font partie du club photo de Pont-à-Celles et vivent dans l’ouest de l’entité de Walcourt, raison pour laquelle ils se sont regroupés, pour les besoins de leur exposition bisannuelle, sous le nom de Collectif photo Walcourt Ouest.

Originaire de Rêves, Bénédicte Vivier vit à Clermont depuis plusieurs années. Elle prend plaisir à immortaliser son village sous toutes les coutures. Ce week-end, elle présentait de nombreux clichés de Clermont. Parmi la quarantaine d’images qu’elle exposait, on trouvait aussi des champignons, de la macrophotographie ainsi que quelques paysages de France et d’Irlande. "J’ai essayé de présenter un éventail le plus large possible des sujets que j’aime photographier", explique-t-elle. Son filleul, Tom Goudeseune (9 ans) et sa fille Louise Michaux (12 ans) présentaient, eux aussi, quelques clichés des plus prometteurs.

Pour sa part, le photographe castillonnais Éric Dereydt présentait de splendides photographies de paysages des Highlands écossais, une région qu’il a visitée quatre fois et qu’il affectionne particulièrement pour son caractère sauvage. La seconde partie de ses clichés était une sélection de charmants modèles féminins qu’il a eu l’occasion de prendre dans le cadre de séances organisées par le club photo de Lessines dont il est membre également. Tout au long du week-end, de nombreux amis photographes de deux artistes walcouriens sont passés leur rendre visite mais aussi pas mal d’amateurs de beaux clichés, qui n’ont pas été déçus du déplacement.