Conseiller CPAS Cerf +, Joseph Delwart s’est félicité de la bonne collaboration entre élus de l’Action sociale. Il a suggéré de développer davantage de synergies au niveau de l’énergie et de l’aide à apporter à la population dans ce cadre: "Le CPAS seul ne pourra pas aider les gens." Céline Motte, présidente de l’Action sociale, rassure: pour l’instant, il n’y a pas de réelle hausse des demandes d’aides. "Mais on s’y attend au premier semestre 2023. On doit voir comment, de façon préventive, aider les gens." Elle évoque une fonction méconnue du CPAS: le conseil, sur des aides et des mesures à prendre pour réduire ses factures.

Le bourgmestre suggère des mesures préventives qui soient surtout pérennes. André Chaboteaux annonce de nouvelles directives, bientôt, de la part d’ORES. Il évoque un constat, surtout: "Les gens ont peur de franchir la porte du CPAS. Or, il n’agit pas que pour des aides aux plus pauvres, il faut bien le dire."

Notons que Cerf + organise une conférence-atelier sur des actions face à la crise le 30 novembre à 19h30 à la salle Le Cerf.