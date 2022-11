Piscine: chantier terminé fin 2022, réouverture au 1er trimestre 2023

Mais la clôture du chantier ne signifie pas que la piscine va rouvrir dans la foulée. "Plusieurs mois seront encore nécessaires pour mettre en place le processus d’exploitation, annonce Antonin Collinet, le 1er échevin en charge du complexe sportif. Il faudra encore remplir le bassin, tester l’eau, régler le système de filtration, préparer la billetterie, engager du personnel… Nous réfléchissons également aux futurs horaires et à la tarification. Je pense que l’infrastructure sera entièrement opérationnelle dans le courant du 1er trimestre. Je sais que la demande est forte de la part des nageurs et des différents clubs, mais je ne peux pas être plus précis."

Un taux de 57% d’économie d’énergie

Pour rappel, la structure (encore saine) du bâtiment a été conservée, mais tous les éléments internes ont été rénovés. L’ancienne cafétéria a été supprimée pour laisser la place à une pataugeoire. Un coin équipé de fauteuils et de distributeurs de boissons est toutefois prévu. Le bassin a été équipé d’un dispositif anti-noyade. L’ensemble du projet était au départ estimé à 4 millions€. Mais au moment du décompte final, le montant sera plus élevé en raison, notamment, de l’augmentation du prix des matériaux.

Dès le départ, une attention particulière a été portée à la consommation d’énergie de la piscine rénovée. "Par rapport à l’ancienne situation, nous avons calculé que les solutions mises en place permettraient de diminuer les dépenses énergétiques de 57%, souligne Antonin Collinet. Au total, pour le gaz, l’électricité, l’eau, les économies s’élèveront à 86 000 € par an ; cela devrait ramener le coût d’exploitation annuel à 64 000 € sur le plan de l’énergie au lieu de 150 000 € auparavant. C’est du moins ce qui a été calculé lors de la conception du projet et avant la crise énergétique actuelle. Mais quoi qu’il en soit, le taux de 57% d’économie reste d’actualité."

Cogénération et isolation

Pour atteindre ce résultat, un système de cogénération a été installé pour chauffer l’eau, le bâtiment et produire l’électricité (le système fonctionne au gaz). La toiture, les murs extérieurs et la cuve du bassin ont été isolés. Châssis et vitres ont été changés. La ventilation de la piscine et des vestiaires a été revue et améliorée. Autre nouveauté: la purification de l’eau s’effectuera par ultraviolet. Il s’agit d’une technique de désinfection sûre, efficace, respectueuse de l’environnement et aussi moins chère.

Concernant le personnel, deux maîtres-nageurs seront engagés et le personnel du hall omnisports voisin assurera la plupart des tâches.

Hall sportif: pas tout de suite

Une entreprise extérieure sera chargée des interventions techniques les plus importantes tandis que du personnel communal pourra assurer les petites réparations éventuelles.

Si la piscine a pu bénéficier de cette rénovation complète, ce n’est en revanche pas encore le cas pour le hall sportif voisin qui aurait aussi bien besoin de travaux pour limiter la consommation d’énergie. "Pour l’instant, nous mettons des rustines quand un problème apparaît, précise le 1er échevin. Mais pour l’heure, la Commune est incapable de financer seule un tel chantier. Nous tenterons d’obtenir des subsides pour y parvenir."