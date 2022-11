Momignies: la belle leçon de vie de Simon Gronowski, rescapé d'Auschwitz

"Aimez vos parents, vos amis et vos enseignants, l’éducation est indispensable !", insiste Simon Gronowski, l’enfant qui échappa au XXe convoi à destination d’Auschwitz, en avril 1943. "Ce moment de partage fut rempli d’émotion et d’humanité. C’est vraiment un grand homme, qui prône la paix et la tolérance", analyse Micheline Masay, la directrice du centre culturel, qui a accueilli l’ancien avocat bruxellois, aujourd’hui âgé de 91 ans, qui témoigne de son histoire tragique, si possible aux plus jeunes, afin qu’ils repoussent plus que jamais les idées d’extrême droite.