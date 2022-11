Celle-ci n’avait pas très bien débuté car, début février, la société perdait son chef de musique, Raphaël Ver Hoeye. Heureusement, l’ancien chef Pierre-Noël Latour a repris les rênes de la société dont les rangs sont bien fournis. Le début de l’année 2022 a aussi été marqué par l’élection d’un nouveau comité et par l’investissement de quelques jeunes au sein de celui-ci: Mathieu Terryn (secrétariat), Anthony Morre (trésorerie), Jonathan Rombouts (adjoint au secrétariat). Au rayon des prestations, le nouveau comité a organisé, fin juin, une nouvelle prestation baptisée Fest’Yves. Ce samedi-là, les musiciens ont animé le centre du village d’Yves-Gomezée.

Retour des marches

Cette année 2022 a aussi sonné le retour des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse après deux années perturbées par le Covid. La société d’Yves-Gomezée a participé aux marches Saint-Ghislain à Fraire, Saint-André à Vogenée et Saint-Laurent à Yves-Gomezée. Un concert à Walcourt a aussi été donné le 17 septembre dans le cadre du 50e anniversaire de l’Harmonie communale de Walcourt. La fanfare participe toujours activement aux pièces de théâtre organisées par les jeunes du Cercle théâtral de Fraire ainsi qu’à la fête d’Halloween organisée par la Jeunesse yvetoise. Ce samedi soir, les musiciens se sont donc retrouvés pour festoyer en l’honneur de Sainte-Cécile et clôturer la saison musicale. Avant le banquet organisé à la salle communale, ils ont animé, comme de coutume, une messe en l’honneur de leur sainte patronne. Plusieurs musiciens ont été honorés par un diplôme et une médaille de la Fédération musicale de la province de Namur. Il s’agit de Jonathan Rombouts (15 ans), Pierre-Noël Latour (40 ans), Francis Dewannemaeker (45 ans), Jean Thomas (55 ans), Michel Poncelet (55 ans), Amour Matagne et Bernard Latour (60 ans). Notons enfin que la société célèbre cette année son 165e anniversaire. Elle a été fondée en 1857 et qu’elle est la plus ancienne encore en activité de l’entité de Walcourt.