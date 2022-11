"Ce que je vais faire de ce montant ? Le partager avec la famille, bien sûr", a expliqué notre Couvinois dans un communiqué de presse émanant de la Loterie Nationale. "J’ai même déjà programmé un petit voyage avec tout le monde. En fait, je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis très heureux parce que jusqu’à présent, on ne s’était contenté que de petits gains."

Pour préserver l’anonymat du gagnant, un chèque symbolique sur lequel figure le montant du gain a été remis à Max Noiret, le gérant de la librairie Le Furet (Rue de la Marcelle 157, 5660 Couvin) où le billet gagnant a été émis.

De l’argent réinjecté

"Je suis particulièrement heureux de ce fabuleux gain, d’abord pour le gagnant, que je ne connais pas d’ailleurs", confie Max Noiret. "C’est aussi une fierté que ce soit" tombé "chez nous. J’avais déjà eu des gains de 2 000, 3 000 et 5 000€, mais jamais un tel montant. J’en ai peut-être eu d’autres mais c’est difficile à dire si les joueurs ont validé leur gain ailleurs. Depuis que cela se sait, j’ai des clients qui viennent de loin pour jouer chez moi et j’ai des rebombées via les réseaux sociaux. J’espère bien sûr que ce gain chez moi sera suivi par d’autres afin de pouvoir faire plus d’heureux gagnants."

Selon le communiqué, le Lotto existe depuis plus de 40 ans et en 2021, 47 joueurs issus d’un peu partout dans notre pays ont décroché le Jackpot Lotto. Trente-cinq d’entre eux sont à présent d’heureux millionnaires.

En 2022, 32 joueurs ont déjà remporté le Jackpot Lotto (6 bons numéros), dont 24 millionnaires.

"On peut donc affirmer sans hésiter que le Lotto rend beaucoup de joueurs heureux", ajoute encore la Loterie Nationale. "En plus, il n’y a pas de limite d’âge pour gagner. Le gagnant le plus âgé avait 97 ans et le plus jeune 19 ans."

