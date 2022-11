A Thuin, Nathalie Draux succède à son père à la tête de Quality Assistance

Philippe Draux commente ce passage de flambeau: "Depuis son entrée, Nathalie a fait le tour de l’entreprise en travaillant au sein des équipes laboratoires, Assurance Qualité, formation, affaires réglementaires, business development et Stratégie & Innovation. Cette expérience opérationnelle dans l’entreprise complétée par une formation en management de la Vlerick Business School lui ont permis d’occuper avec succès la fonction de COO depuis 2016. Je suis fier du travail qu’elle a accompli, de son parcours, et d’avoir pu lui transmettre cette fibre entrepreneuriale que nous partageons au quotidien depuis plus de 20 ans. J’ai aujourd’hui décidé de passer la main et de lui confier le poste de CEO au 1er janvier 2023. Personnellement, c’est en tant que Président Exécutif du Conseil d’Administration que je continuerai à m’investir dans les projets de croissance de Quality Assistance en veillant à la bonne mise en œuvre de sa stratégie et à la satisfaction de nos actionnaires."

Nathalie Draux souligne "La vie d’une entreprise passe par la création, la croissance, le développement et inévitablement la transmission. En dehors de la continuité d’un business, cette dernière étape représente aussi la continuité d’une histoire humaine particulièrement forte dans les entreprises familiales. Je suis profondément heureuse de prendre le relais, pour écrire la suite de l’histoire que mon père a commencée, pour lui, pour notre équipe, pour nos actionnaires, nos clients et nos partenaires. "

"Ce passage de flambeau a lieu dans un contexte global nouveau marqué par la guerre en Ukraine, l’inflation, la digitalisation et des enjeux sociétaux et climatiques importants qui imposent une remise en question de nos références. Nous devons nous adapter, innover tout en gardant le cap et poursuivre nos objectifs de développement en capacités et en compétences afin de conserver notre position de leader européen. Mais nos bases sont solides et éprouvées, que ce soit en termes stratégique, financier, métier, clients, partenaires et surtout humain, et me permettent d’envisager mes responsabilités de CEO et l’avenir avec ambition et confiance." conclut Nathalie Draux.

Elle prend cette nouvelle responsabilité alors que l’entreprise entame une nouvelle phase de croissance importante. Le projet d’extension du site, baptisé Mitose, vient de débuter et représente un investissement de 20 millions d’€ sur le site de Donstiennes. Il permettra de doubler la surface d’exploitation, et de créer une centaine de nouveaux emplois hautement qualifiés.

Tous deux ont été, en cette année 2022 décorés Officiers du Mérite Wallon, en raison de l’engagement de Quality Assistance pour la santé publique.