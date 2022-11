Qui vole les catadioptres anti gibier à Ham-sur-Heure-Nalinnes?

Ces catadioptres avaient été installés par le service Travaux afin de protéger le gibier mais aussi les automobilistes. L’objectif était de tenter de faire diminuer le nombre d’accidents de la route impliquant du gibier. Ces réflecteurs ont pour effet d’éblouir et donc d’empêcher sangliers et chevreuils d’avancer jusqu’à la route. Lors du passage d’une voiture, ses phares se reflètent dans ces catadioptres bleus et cela crée une barrière de lumière continue qui alerte le gibier qui envisage de traverser. Testé en France durant deux ans, ce dispositif a fait ses preuves avec une nette baisse des accidents de la route impliquant du gibier.

Mais voilà que ce système est à présent volé… Par qui ? Pourquoi ? Mystère. S’agit-il d’une blague de potache ? De l’œuvre d’un collectionneur fou ? D’une personne qui veut les réutiliser ailleurs ? Même si le préjudice ne semble pas être très important, une plainte a été déposée à la police de Ham-sur-Heure, ce samedi matin, par l’administration communale d’Ham-sur-Heure-Nalinnes.