Quatre étudiants chimaciens sont partis en Erasmus + en Turquie

"C’est un projet de deux années, cofinancé par l’Union Européenne et dont nous sommes les coordinatrices avec ma collègue Sabine Antoine, qui réunit l’Athénée royal de Chimay avec 3 autres écoles secondaires de Konya en Turquie, de Madrid en Espagne, et de Madère au Portugal. Le principal objectif est d’enrichir le point de vue des élèves sur l’autre et sa culture au travers d’œuvres littéraires partiellement mises en scène en anglais. Par ailleurs, nous souhaitons sensibiliser chacun des étudiants aux dérèglements climatiques et encourager les comportements durables", explique Nancy Durieux, professeur de langues modernes à l’Athénée royal.