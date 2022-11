Philippeville: les seniors montent au filet avec Eneosport

Durant cette journée, l’objectif des animateurs est de faire découvrir sur l’entité tout ce que le sport filet peut apporter à ceux qui le pratiquent. Au-delà de la découverte, il y a également tous les aspects convivial, participatif et découvertes qui sont mis en avant. Les animateurs étaient vraiment heureux cette année puisque 47 personnes y ont participé contre une vingtaine l’an dernier.

Rassembler et unir les forces

Dans le partenariat, l’objectif est de rassembler et d’unir un peu les forces des différents opérateurs: tout d’abord le conseil consultatif des aînés qui œuvre dans un but d’ouverture et de promotion du sport senior, et la fédération ÉnéoSport comme seule et unique fédération sport reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il faut en effet reconnaître que, sans le centre sportif et son infrastructure, il serait tout à fait impossible d’organiser une telle journée.

Le plaisir d’être actif et ensemble, le plaisir de partager le même moment de bien-être pour le corps et l’esprit, sont les éléments principaux de l’action d’Énéosport. De plus, l’adhésion de chacun marque leur appartenance à une association sportive de loisirs avec des valeurs partagées: la rencontre, le partage, le respect et le souci de l’autre, la tolérance et la solidarité. Quant aux activités physiques proposées, elles se pratiquent dans une optique de loisirs, en dehors de toute performance ou compétition officielle.

Mais l’absence de compétition ne signifie pas absence de règles ! Les activités se pratiquent dans le respect des règles techniques des disciplines et de sécurité du pratiquant qui bénéficie notamment d’une assurance en responsabilité civile, protection juridique et accidents sportifs de tout premier choix.

Bref, Énéosport offre un encadrement des activités pour les personnes de 50 ans et plus, et promeut ainsi la prise de responsabilité des aînés.

Pour rejoindre Énéosport, il suffit de prendre contact avec le secrétariat provincial d’Énéosport au 081 42 07 32, par courriel à namur@eneosport.be, sur www.eneosport.be ou auprès du responsable local, Nicolaÿ Matthieu au 0478 888 533.