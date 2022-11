La 13e Business Night du GECO aux Lacs de l'Eau d'Heure

Avant de passer au menu principal, Christophe Goffart, du groupe Lamy qui hébergeait la soirée au centre de séminaire du Golden Lake Village, a présenté les deux projets de villages de vacances que lance la maison mère du site des Lacs de l’Eau d’Heure dans les Ardennes et au Luxembourg.

Mais celui que tous attendaient était Fabrice Brion. Avec une première question en tête: qu’est-ce que la maintenance prédictive dont sa société s’est faite avec succès une spécialité désormais reconnue à l’international. "C’est à la fois simple et compliqué: il s’agit, via un capteur placé sur les machines, de repérer toute défaillance pour pouvoir réparer à temps, éviter la panne et retarder l’obsolescence programmée. Le capteur communique avec un serveur sur une plateforme qui, grâce aux algorithmes et à l’intelligence artificielle, analyse les données bien plus rapidement que ne le fera jamais le cerveau humain". Lancée en 2004, l’entreprise lancée dans un grenier du Borinage a aujourd’hui un CA évoluant entre 50 et 60 millions, travaille avec une équipe de 714 employés, dont la moitié a débuté après le 13 mars 2020, en plein covid donc. I-Care développe des formations en interne et permet à son personnel d’être actionnaire et, par là, motivé et partie prenante dans le développement des performances de l’entreprise. En ces temps de conjoncture difficile, la question se pose inévitablement de la persistance d’une croissance exceptionnelle (+41% entre 2021 et 2022). "Tout est cyclique, il faut garder sa ligne, maintenir le cap et croire en soi, faire preuve de transparence et faire en sorte que tout le monde s’implique dans l’entreprise" a conclu Fabrice Brion.