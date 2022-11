Entre-Sambre-et-Meuse: planter des haies pour enrichir environnement et cadre de vie

La distribution, assortie d’animation et/ou de sensibilisation a lieu: le 19 novembre: Sivry-Rance ; le 26 novembre: Cerfontaine, Chimay, Couvin, Florennes, Froidchapelle, Philippeville, Thuin ; le 27 novembre: Doische. Les lieux de distribution et horaires sont disponibles sur les sites internet des communes.

Une pépite pour la biodiversité

La haie constitue un réel atout pour la biodiversité en constituant un refuge pour une multitude d’animaux, de plantes et d’insectes. À elle seule, la haie représente un véritable écosystème favorisant le maintien et la dissémination des espèces. Elle participe de ce fait au maillage écologique qui enrichit nos paysages de sa diversité. Utilisée pour créer des zones d’intimité dans les jardins ou simplement pour délimiter une propriété, protéger contre le vent, elle aide aussi à lutter contre l’érosion, apporte ombrage au bétail et est un refuge pour de nombreux petits animaux.

Haies et zéro déchet à Thuin

À Thuin, la distribution aura lieu le samedi 26 novembre. Un marché des producteurs locaux sera installé, aux côtés de stands de sensibilisation tenus par des ASBL locales actives dans le domaine de l’environnement et des ateliers Zéro Déchet. Un stand dédié aux questions relatives à l’énergie est également prévu. La jeunesse de Leers-et-Fosteau tiendra un bar avec de la petite restauration.

Inscrite depuis 2012 dans le Plan Maya, Thuin et son service "Espaces verts" a mis en terre plus de 204 fruitiers et environ 2 km de haies, répartis sur l’ensemble du territoire.