Du jus et du vin de pommes produits à Petigny

Vendredi était le jour réservé à l’accueil des habitants du village venus pour voir une démonstration de la fabrication du vin de fruits et des dérivés de la pomme, compotes et gelées.

C’était aussi pour beaucoup de Petignolais l’occasion de venir prendre un verre avec la nostalgie de la buvette du camping qui les accueillait autrefois.

Le samedi, après avoir participé au ramassage des pommes, les groupes de scouts du village venaient mettre la main à la pâte pour le broyage de celles-ci.

Pendant ce temps, les plus petits participaient à des ateliers cuisine à l’intérieur du local sous la conduite du staff.

Pour les plus matinaux, Thierry Dewitte, guide nature, faisait découvrir la nature environnante. Un apéritif et un repas ponctuaient la matinée.

L’après-midi, le pressage des fruits débutait. Cette année, au vu de la chaleur, les pommes sont plus farineuses et le jus obtenu semblait un peu plus foncé que d’habitude. Justin Devillers, à la manœuvre rassure: "Nous laissons reposer le jus avant de ne soutirer que la partie haute de la cuve, celle exemptée du dépôt et le jus s’éclaircit. Le premier broyage s’effectue 24 h avant le pressage au moyen de la presse manuelle. 100 kg de pommes donnent 35 à 40 litres de jus et 1 kg de sucre équivaut à 0,670 litre. Les levures naturelles présentes dans le fruit donnent un vin à environ 13° à Petigny. Les fruits que nous utilisons proviennent de notre propre verger et de ceux des particuliers qui nous proposent d’aller les ramasser. "

L’activité est un peu en perte de vitesse chez les plus jeunes mais connaît un réel regain auprès de la population des 25-40 ans, désireuse de consommer des produits naturels et d’acquérir un savoir-faire en la matière.

"Nous produisons du vin de pommes, de pommes-rhubarbe et de pommes-prunelle que nous commercialisons uniquement lors de notre week-end des pommes et des Scoubalous. Durant l’année, on peut aussi en acheter à l’Office du tourisme à Couvin." termine Thierry Dewitte.

