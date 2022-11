Une nouvelle vesti-boutique à Gozée

La MCR du Val des Aulnes couvre les entités de Beaumont, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Lobbes, Merbes-le-Château, Montigny-le-Tilleul et Thuin. C’est dans cette dernière entité qu’une 3e vesti-boutique vient de voir le jour à la rue de Marchienne, au n°42, le long de la N53. Sa situation, sur cet axe très fréquenté, est idéale pour les gens venant de Montigny-le-Tilleul et des communes de la Botte.

On y trouve des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie, du matériel de puériculture, des jouets, des livres retrouvant une seconde vie, le tout à un mini prix. Outre la lutte contre le gaspillage, grâce aux ventes, les vesti-boutiques génèrent des revenus qui permettent de venir en aide aux personnes dans le besoin: épiceries sociales, colis alimentaires d’urgence, bars à soupe, chèques mazout…

"Avec la crise qui n’en finit pas, nous recevons de plus en plus de clients. Même les ménages à deux revenus ont du mal à joindre les deux bouts et viennent aussi à la boutique. Nous fonctionnons grâce à la générosité des gens. Ils peuvent donc déposer, ici à Gozée, leurs dons encore en bon état" explique Marina Matagne, la responsable de la MCR Gozée.

Pour faire tourner la Maison gozéenne, 14 bénévoles se relaient sans relâche. "Ceux-ci se sont investis corps et âme pour remettre en état le bâtiment tombé en désuétude. Nous formons une grande famille et il est toujours possible de rejoindre l’équipe des volontaires" raconte Jean Segers, secrétaire.

La bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem, ne tarit pas d’éloges à l’égard de ces volontaires: "Vous avez fait de ce lieu un endroit accueillant qui dégage une réelle sérénité ! Votre vesti-boutique est un endroit où l’on se sent bien. Je salue votre engagement surtout quand on voit les valeurs que vous défendez tels que la coopération, l’engagement, la bienveillance et la diversité. La Croix-Rouge est un véritable partenaire de l’aide sociale publique qui a malheureusement ses limites, surtout dans la période difficile que nous vivons".

À l’arrière du magasin, Cécile Carnevale œuvre au tri des vêtements. "Il me faudra bientôt un escabeau pour arriver à atteindre les caisses qui s’amoncellent. C’est un travail de titan de tout trier. J’en rêve même de la nuit. Mais bon, on a commencé il y a juste une semaine et il faut le temps de s’organiser. Heureusement, parfois, je reçois de l’aide d’autres bénévoles" dit-elle.

La Vesti-boutique, le centre de tri et de dépôt de Gozée sont ouverts le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 13h et de 14h à 17h ainsi que le mardi de 9 h 30 à 13 h.

jean.segers@volontaires.croix-rouge.be