Un nouveau véhicule offert au CPAS de Couvin

Jehanne Detrixhe, la présidente du CPAS est particulièrement contente de disposer d’un nouveau véhicule pour le service Taxi Social ; elle l’a présenté aux conseillers et conseillères du CPAS.

"Il y a deux ans nous avions été approchés par une société allemande IDEA, qui travaille avec plusieurs CPAS. Cette société proposait d’acheter et de mettre à disposition du CPAS un véhicule qui serait financé grâce à des sponsors locaux. Nous payons bien sûr les charges d’utilisation, taxe assurance et combustible, et le véhicule sera à notre disposition pendant 5 ans. Nous sommes très reconnaissants aux commerçants qui ont répondu favorablement à cette société et permis l’acquisition de la voiture. Nous disposons donc d’un deuxième véhicule pour ce service taxi social. Nous faisons entre trois et six courses par jour, principalement pour des rendez-vous médicaux." Le prix de la course est de 2,40 € pour une course de moins de 8 km, le temps d’attente au CPAS, tribunal, hôpital est gratuit. Pour l’attente lors de courses ou de trajets privés, le prix est de 5 € de l’heure. La prise en charge de personnes supplémentaires est de 1,50 € et en cas de réservation non annulée il faut s’acquitter de 2,40 €.

Le taxi social est à la disposition de l’ensemble de la population couvinoise. Pour réserver le taxi, un simple coup de téléphone suffit au 060/ 31. 28.83 ou 0495/12.06.62.