Thuin: une expo en forme de voyage dans le temps à Aulne

"Nous avons monté cette exposition en un temps record," souligne Cécile Laurent, l’une des huit photographes de l’expo et qui suit les cours de Photoshop à l’école industrielle de Thuin. "Au départ, ce n’était pas prévu. Mais en septembre, cette opportunité s’est présentée et nous l’avons saisie."

Un voyage dans le temps

À l’origine, le professeur avait imaginé de rassembler quelques photographes au sein d’un collectif spécialisé dans les photos de friches et de créer une page Facebook. Puis le projet s’est emballé et les artistes ont rassemblé leur énergie pour emmener le visiteur dans une remontée visuelle dans le temps.

L’exposition commence par la visite d’une antichambre, véritable sas immersif représentant une salle à manger d’un autre temps. Un mobilier sommaire, quelques chaises disposées autour d’une table, de la vaisselle et une radio d’époque posée sur un guéridon: le décor est planté. Le visiteur s’apprête à remonter le temps.

Ici c’est la photo d’une vieille 4L blanche envahie par le lierre. Un peu plus loin, une voiture américaine recouverte de poussière comme le sont aussi ces auto-tamponeuses oubliées dans un hangar. Ou encore ce piano, au milieu d’une immense salle décrépie et abandonnée. La lumière et l’ombre flirtent constamment avec ces puits de lumière pénétrant dans ces anciennes usines désaffectées ou cette verrière de style art-deco par laquelle s’infiltrent clarté et feuillage.

Ailleurs, un escalier ne mène nulle part. Et pourtant, le visiteur voyage dans le temps mais également à travers l’Europe. Ces photographes ont figé des instants et des ambiances en Belgique, en France, en Allemagne ou encore en Italie. Ce parcours invite à l’imaginaire.

Durant ces trois journées, le collectif proposait aussi des ateliers pour découvrir les logiciels Photoshop et Lightroom. Vu le succès rencontré, le groupe envisage déjà une nouvelle exposition l’an prochain.