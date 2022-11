Philippeville: un homme accusé de faits de moeurs sur sa fille de 5 ans

Dossier sensible avec un enjeu important abordé ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant. D’un côté, une mère de famille qui accuse son ex-compagnon de faits de mœurs commis entre août et décembre 2017 à Philippeville, sur leur fille de cinq ans. Des accusations soutenues par le parquet de Namur, qui requiert l’internement. De l’autre, le prévenu qui conteste tout et qui évoque une cabale à son encontre, menée par son ex-femme et son ex-belle-mère. "On a voulu me dégager avec un but financier derrière", dit-il.