La Commune récupère sa subvention pour l’achat du bois de Thuin à Rance

Pour rappel , le 5 décembre 2019, l’arrêté de subvention Natura 2000 était signé ; en mars 2020, deux arrêtés cassaient celui de décembre 2019. Le Collège a alors décidé de déposer un recours au Conseil d’État et ce 9 novembre 2022, "la 15e chambre du même Conseil d’État vient de prendre un arrêt qui nous donne totalement gain de cause " explique l’échevin Alain Lalmant sur sa page Facebook. Je suis particulièrement ravi de cette décision. Ce dossier représente des heures et des heures de travail, de réflexion, de réunions et d’espérance d’agrandir notre patrimoine naturel de 175 hectares de forêt bénéficiant du statut de Natura 2000, comme le reste de notre patrimoine forestier d’ailleurs ", ajoute-t-il." Dès mercredi prochain, le Collège de Sivry-Rance adressera un courrier à la Région Wallonne afin de connaître les délais et les modalités d’exécution de cet arrêté initial de 2019 qui retrouve toute sa force juridique avec cette décision. "Le bourgmestre Jean-François Gatelier, se réjouissant lui aussi de l’heureuse conclusion, ajoute:" Nous ne manquerons pas de réclamer dans un second temps la perte des revenus d’exploitations qui aurait dû logiquement nous revenir depuis 3 ans. "