Deux conseillères démissionnent, à Gerpinnes

On avait remarqué que la présence de la conseillère communale cdH Caroline Caudron-Couty n’était pas aussi régulière que celle de ses pairs, lors des séances. De même, on avait constaté qu’Élodie Hotyat, jeune conseillère de la liste Horizons, n’était quasiment jamais présente aux réunions non plus. Toutes deux ont peiné à concilier leur vie professionnelle avec la présence minimale que requiert un mandat dans une assemblée locale.