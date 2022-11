Botte du Hainaut: le Baroudeur, l'alternative d'Ipalle aux gobelets jetables

Un stock de 100 000 gobelets

Une troisième solution existe pourtant. Elle est notamment proposée par Ipalle. Fin 2019, l’intercommunale de gestion de l’environnement active en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut a lancé un service de prêt de gobelets réutilisables appelés le Baroudeur. Mais en 2020 et 2021, cette possibilité est restée relativement méconnue en raison de la crise du Covid-19 et les innombrables annulations d’événements qui en ont résulté.

La situation a heureusement changé début mars avec la fin des restrictions et la reprise, un peu partout, des festivités. Si bien qu’Ipalle tient à rappeler à la population et aux organisateurs la possibilité d’utiliser ses gobelets réutilisables.

"Nous disposons d’un stock de 100 000 godets Baroudeur pour notre zone d’action", souligne Matild Stipanov, responsable du service "zéro déchet" dans l’intercommunale basée à Froyenne. "Depuis la mise en route de ce service, près de 400 000 gobelets et plus de 2 600 pichets ont été utilisés lors de festivités locales. Cela représente plus de deux tonnes de déchets en moins sous la forme de gobelets jetables. Et cette année, 154 événements de différentes ampleurs (ducasses, fêtes de quartier, afterworks, fêtes scolaires, festivals…) ont drastiquement réduit leur production de déchets grâce à l’utilisation du Baroudeur. L’impact est également important en termes de propreté publique puisqu’il faut moins de temps pour nettoyer les rues."

Dans la Botte du Hainaut, le système a été utilisé lors de plusieurs événements: le carnaval et la Joyeuse entrée de Charles de Croÿ à Beaumont, le Rallye des cinq villages à Sivry-Rance ou encore à Thuin. Mais le service d’Ipalle est encore trop ignoré, surtout dans le sud de la Botte.

Seul le lavage est payant

"Il est vrai que l’unique dépôt où les organisateurs peuvent venir chercher les gobelets se trouve à Thuin, au lieu-dit" Le Gibet "où nous disposons de locaux à notre centre de transfert des déchets", explique Matild Stipanov. Nous allons prochainement chercher un prestataire pour le sud du territoire. "

En attendant, l’intercommunale tient à rappeler le fonctionnement de son service "Baroudeur". Il est simple: les organisateurs commandent leurs gobelets, viennent les chercher ou se font livrer (cette dernière formule coûte quand même 110 € pour l’aller-retour, si bien qu’elle est peu utilisée). Ils reçoivent alors des gobelets propres et les rendent sales dans des caisses scellées. Les récipients passent ensuite par un lavage professionnel assurant le respect des mesures d’hygiène.

"La location des gobelets est gratuite", insiste Matild Stipanov. "C’est le nettoyage qui est payant à raison de 44 € par caisse contenant 600 gobelets de 25 cl. Cela revient donc à 8 centimes d’€ par godet. Le prix risque d’être légèrement majoré en 2023."

Sept utilisations au minimum

Lors des festivités, une caution de 1 € par gobelet est demandée. Obligatoire, celle-ci encourage la restitution et permet de s’assurer qu’il ne sera pas abîmé ou abandonné dans la nature. Ce système permet un taux de retour de l’ordre des 94%. En outre, le Baroudeur étant "neutre" et non lié à un événement en particulier, une personne qui l’aurait conservé pourra le réutiliser dans une autre manifestation ou une autre commune qui fait appel au service d’Ipalle. Le but de l’intercommunale étant que ses gobelets réutilisables soient utilisés au moins sept fois, afin d’être "rentable" sur le plan environnemental.

gobelets@ipalle.be et www.ipalle.be