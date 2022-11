80 petits-déjeuners solidaires servis au Centre européen d’Olloy

Cette rencontre a permis à tous les participants de partager un beau moment autour de délicieux produits équitables et locaux, une occasion de militer activement pour plus de justice, qu’elle soit économique, sociale ou climatique… C’est dans l’ADN d’OXFAM : faire mouvement ensemble et repenser les règles de l’économie pour qu’elle soit au service de tous les êtres humains et de la planète.