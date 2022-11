Un déjeuner à Thuillies pour les 25 ans d'Oxfam Thuin

Participer au petit-déjeuner Oxfam, c’est soutenir les actions et les projets d’Oxfam-Magasins du monde, qui militent pour plus de justice économique, sociale et climatique. Un soutien indispensable dans un monde de plus en plus frappé par les inégalités et crises écologiques successives, principalement subies par les populations précarisées.

8€ par personne, 5 € pour les enfants de moins de 12 €. Les réservations sont attendues sans tarder via oxfamthuin@gmail.com ou en passant au magasin Oxfam de Thuin, rue ‘t Serstevens, 50. Paiement sur place, en espèces ou en Carolor.