Humoriste, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, auteure, rien ne l’arrête. Manon poursuit son ascension au fil des années et revient avec un tout nouveau spectacle "Je vais beaucoup mieux, merci". À 33 ans, elle se sent déjà tellement vieille ! Elle se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère (elle qui s’était jurée de ne jamais lui ressembler) ? Elle, qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo !

Un véritable spectacle sur l’identité et sur les étapes de la vie où Manon compte bien vous questionner en vous faisant pleurer de rire et d’émotion.

Salle du Centre culturel de Chimay à Baileux le samedi 19 novembre à 20h. Entrée: 25 €. Prévente: 20 €. Étudiant: 12,50 €. Réservations: 060 21 22 10 ou billetteriecchimay@gmail.com