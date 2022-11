centres Adeps a été adoptée. L’objectif de cette résolution vise à moderniser les 18 centres Adeps en leur attribuant le nom de grands sportifs et handisportifs.

"Aujourd’hui, en effet, les centres Adeps ont gardé leur appellation souvent en lien avec leur seule localisation géographique ou juste l’acronyme Adeps. Cela n’évoque souvent pas grand-chose pour les potentiels pratiquants, singulièrement les plus jeunes", explique Christophe Clersy, député Écolo auteur de la proposition de résolution, avec ses collègues Philippe Dodrimont (MR) et Thierry Witsel (PS).

Ce qui les motive, c’est l’inspiration que peut représenter la référence à une vedette du sport. "Une récente étude de l’Adeps indique que les performances réalisées par leur" idole "constituent, pour 41% des garçons et 15% des filles, une source d’inspiration et de motivation à pratiquer un sport".

Pour ces députés, ces exemples doivent servir à promouvoir le sport auprès des jeunes: "Il s’agit là d’un enjeu majeur en termes de santé publique: en effet, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on note que seuls 7% des enfants de 6 à 9 ans et 2% des adolescents de 10 à 17 ans atteignent les recommandations de l’OMS en matière d’activité physique".

Les chiffres de l’Observatoire de la santé de la province du Hainaut sont encore plus alarmants.

"Un jury sera chargé d’attribuer les nouveaux noms afin de donner une image positive et moderne à ces centres. Sachant que comme dans de nombreux domaines de notre société, la pratique sportive s’avère être extrêmement genrée, nous souhaitons que cette dynamique mette à l’honneur les sportives. En effet, les disparités entre la pratique sportive féminine et masculine restent encore très présentes. Les femmes issues de la diversité et/ou en situation de handicap, l’étant encore moins. Les problématiques inégalitaires dans le milieu se cumulent et s’avèrent être transversales, indique le député écologiste. Au-delà de ces éléments, les députés souhaitent que ce changement de noms s’accompagne d’un véritable effort du gouvernement pour améliorer de manière opérationnelle l’accessibilité de ces centres pour les femmes et les handisportifs."