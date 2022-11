La piscine de Couvin devrait rouvrir dans un mois

Jean-Charles Delobbe, président de l’intercommunale des Sports du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut, et Didier Herbiet, directeur de la piscine, nous emmènent sur le chantier. On les sent fiers, déjà sur les délais tenus: "Les travaux ont commencé en mars 2021 par des réunions de chantier qui devaient se tenir dehors, avec 1,5 mètre d’écart entre chaque participant. Ils devaient se terminer en septembre dernier. Malgré les soucis liés au Covid puis la raréfaction des matériaux, nous sommes parvenus à limiter le retard à trois mois."

D’extérieur, le bâtiment n’a gardé que sa forme originelle. Tout le reste a changé. La toiture a été isolée, les châssis ont été remplacés et un isolant est venu envelopper la carcasse du bassin, dont le bardage a pris une teinte orangée.

À l’intérieur, les lieux sont quasi méconnaissables. L’espace d’accueil est réduit, notamment parce qu’il se résume à un petit guichet et à des portails qui s’ouvriront à l’aide de cartes magnétiques. Passé la barrière, tout a été rénové: carrelage, éclairage, vestiaires, l’ensemble est modernisé et plus clair. Les casiers sont à ouvrir grâce à un code, les sanitaires sont régulés par des détecteurs ainsi que l’éclairage: les lieux sont désormais conformes à une piscine moderne.

Dans les coulisses, une nouvelle tuyauterie…

Mais le principal intérêt de cette rénovation est à découvrir dans des pièces annexes. Didier Herbiet est incollable au sujet de la technique qui régit la ventilation, la filtration et le chauffage des lieux. On sait qu’une piscine est un gouffre énergétique. Le chantier devrait avoir pour effet de réduire les consommations.

Il nous dévoile deux chaudières au gaz, à condensation, qui remplacent une bonne vieille Saint-Roch au mazout: "De 600 kilowatts, on réduit d’un tiers, à 400 Kw", étaie-t-il. Un cogénérateur au gaz fournira aussi de l’électricité, 24 heures sur 24.

Le gros tuyau bleu au-dessus de la piscine a été remplacé par un conduit blanc, en boucle, qui va pulser de l’air chaud.

Au niveau de l’eau aussi, des économies sont attendues. En remplaçant la membrane du petit bassin, on réduira fortement les fuites…

La filtration des piscines également a subi sa cure de jouvence, avec un système de fabrication de chloramine par électrolyse de sel et purification par lampes U.V. "Cela permettra de réduire l’odeur d’eau de javel et l’agressivité du produit. Les baigneurs auront moins les yeux des lapins atteints de myxomatose en sortant des bacs…"

Plus clair, plus aéré

Ces piscines, justement, ont également reçu leur nouvelle membrane, blanche, et sont entourées d’un carrelage antidérapant moderne: exit les petits pavés des années 80 !

Les plages sont élargies par la disparition des radiateurs et les nouveaux châssis, placés à l’extérieur de l’ancienne structure, ont permis un gain de 60 centimètres autour des bacs. Tout est plus lumineux, plus aéré, plus agréable.

Une petite cafétéria, à l’étage, permettra aux accompagnants de passer le temps, sur une terrasse par beau temps, en sirotant une boisson obtenue à un distributeur.

Çà et là, nous croisons des corps de métier qui s’activent pour terminer les finitions. Jean-Charles Delobbe croise les doigts: "Place, bientôt, à la réception provisoire des travaux, en croisant les doigts pour que tout fonctionne correctement. Ensuite, nous pourrons inaugurer et ouvrir au public."

Didier Herbiet nous montre un détail, qui n’en est certainement pas un: cinq caméras, au-dessus du grand bassin: "Il s’agit du système Poseidon, qui doit alerter les maîtres-nageurs si un corps reste trop longtemps immobile dans l’eau. Il faudra plusieurs semaines pour le paramétrer mais après trois mois, il devrait être fonctionnel."

On en oublierait presque de parler du coût de l’investissement: 4,6 millions, dont 1,280 million de subventions dans le cadre du plan piscine (lire par ailleurs).