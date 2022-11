Le "travel truck" de la Maison du tourisme du Pays des lacs, présent sur nombre d’événements et sites touristiques, est l’une des réalisations les plus visibles des actions soutenues par le GAL. "Mais il y a plein d’autres choses, explique Mélanie Feron, responsable web-marketing de la Maison du tourisme: une application web, la sélection des talents locaux, promus par des shooting photos et vidéos, ou encore l’installation chez les opérateurs touristiques du logiciel ORC (l’outil de commercialisation créé par la Région wallonne, NDLR) qui leur permet de prendre des réservations en ligne sans payer de commissions à des intermédiaires comme Booking.com".

Pour l’avenir, la MT du Pays des Lacs espère, dans le cadre du prochain programme Leader, accentuer son appui au circuit court, via la diffusion de produits locaux dans les hébergements par exemple, ainsi que son soutien au slow tourisme.

CDAF, centre de développement agroforestier

Deux projets du CADF ont bénéficié du soutien du GAL, dans le secteur de l’agroforesterie et de la sylviculture. Pour le premier, il s’agissait de constituer un guide des bonnes pratiques pour sensibiliser les agriculteurs à l’intérêt des haies et vergers. Pour la seconde, et c’est aussi l’un des objectifs des prochains projets, l’idée était de répondre aux besoins locaux de formation. Les ouvriers communaux chargés de travailler dans les bois communaux ont ainsi bénéficié de formation aux nouvelles techniques de gestion durable de la forêt. "à l’avenir, nous voudrions accentuer la sensibilisation, dans les écoles et auprès des agriculteurs" explique Simoon Debaille, technicien forestier au CADF.

Virelles Nature

Pour Virelles Nature (Aquascope), l’appui du GAL a permis de lancer un programme de préservation et entretien des mares et étangs, puis de développement d’une filière alimentaire pour les poissons de ces étangs. "Des traiteurs et restaurateurs s’intéressent désormais aux carpes, brochets ou tanches, autrefois délaissés, et imaginent des recettes diffusées dans leurs établissements" nous explique Clémentine Goffin.

DRBH, Développement de la ruralité en Botte du Hainaut

DBRH, émanation de l’ADL (agence de développement local) de Sivry-Rance a conjugué l’appui du GAL et celui de l’APAQ-W pour développer la notoriété et la diffusion des produits alimentaires locaux. "L’objectif est que le client sache d’où ça vient, que ce qu’il achète est produit près de chez lui. Pour cela, nous avons mis en contact producteurs et surfaces commerciales locales afin que celles-ci leur fassent une bonne place dans leurs rayons. C’est aujourd’hui le cas dans pas mal d’épiceries et petits supermarchés locaux" explique Christophe Michaux. "L’autre volet de notre action est la sensibilisation aux métiers de l’agriculture, avec l’appui de Hainaut Développement, via des ciné-débats, des stands d’informations sur des événements. Pour la suite, nous voudrions accélérer la mise en place de cantines durables dans les écoles. Ce n’est pas simple mais pas impossible non plus"..