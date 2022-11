Un concert celtique époustouflant des Hallebardiers de Beaumont

Au fil du temps, cette soirée unique dans la région est devenue "The place to be" auprès des amoureux de musique celtique. "Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur les airs classiques traditionnels anglais et écossais et pour cela, nous sommes accompagnés par l’Harmonie Royale de Fraire et par les Tambours de la Garde Royale Anglaise de Jumet. Après une pause de 3 ans, due à la pandémie, nous sommes impatients de pouvoir à nouveau partager notre passion de la musique celtique avec le public" explique Fabian Boiteux, président des Hallebardiers mais aussi joueur de cornemuse de l’Alba.

L’Alba Pipe Band, ce sont aussi des cours de cornemuse. "Nous avons toujours voulu donner un axe formatif à l’apprentissage de l’Art de la cornemuse. Je parle d’Art car il s’agit d’appréhender un instrument méconnu, voire un peu barbare avec sa gamme de notes peu commune, sa technique et ses caprices. Cela demande beaucoup de patience et une acceptation de la part du pratiquant. Depuis 2018, nous continuons à dispenser des cours de cornemuse à Beaumont mais l’an dernier, nous avons fait notre entrée en Académie de musique avec un programme reconnu par la FWB en cours complémentaire. C’est ainsi que nous pouvons promouvoir cet apprentissage au conservatoire Lucien Robert à Tamines et à l’Académie de musique et de danse de la Botte du Hainaut à Rance" raconte Jean-François Delforge, président et professeur de l’Alba Pipe Band.

Il a toujours rêvé de jouer de la musique

Rien n’est plus idiot que d’avoir un rêve et de ne pas l’accomplir surtout quand il est accessible ! C’est le déclic qu’a eu Fabian lors des fêtes de Charles-Quint à Beaumont en 2010. "Des cornemuses accompagnaient les hallebardiers et avec 2 amis, on s’est dit que l’on apprendrait bien à jouer de cet instrument. Le pari était lancé. En 2011, je suivais mon 1er cours et en 2015, j’effectuais ma première prestation. Je me suis accroché car il faut être tenace, motivé et disponible mais aujourd’hui, je suis fier de moi surtout que je n’avais jamais fait de musique de ma vie" témoigne-t-il. Et comme rien n’arrête le "Capitaine" (comme on le surnomme dans la Compagnie), maintenant, il suit des cours de trombone à coulisse !

De son côté, Anne Bollet, la seule piper de la gent féminine sur scène, a un autre parcours. Musicienne depuis l’âge de 9 ans, après la guitare, la flûte traversière et le violon, et après avoir dirigé un ensemble musical pendant 25 ans, elle s’est mise à la cornemuse en septembre 2021 à Tamines: "C’était pour moi un rêve de gosse. Mais cet instrument est assez difficile et demande beaucoup de persévérance. C’est comme si comme si on soufflait pour alimenter un 3e poumon et, de plus, les notes ne correspondent pas au souffle comme pour les instruments à vent. C’est assez déconcertant !"

On l’aura compris, dans la Botte du Hainaut, la cornemuse a trouvé un nouveau souffle.

Info: www.albapipeband.be contact@albapipeband.be