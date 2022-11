En 2014, l’orgue a été démonté et, au vu du coût des travaux de rénovation et de modernisation de l’église, les membres de la fabrique d’église ont renoncé à le remonter.

Habitant du village, Patrick Lemaire a sensibilisé des membres de la fanfare locale. Ensemble, ils ont créé un comité afin de remonter l’instrument dans le transept.

Conscients de l’ampleur de la tâche et des moyens nécessaires, une association de fait a été créée sous le nom "Comité des Tuyaux". Ce comité est composé de Florent Sanna, président, Émilie Nicolas, secrétaire, Marie-Pierre Mondy, trésorière et les membres, Cathy Lenoir, Gérard Nicolas, Antoine Lemaire, Henri Nicolas, Adrien Regnier et Patrick Lemaire.

La fabrique d’église a transmis à ce comité les plans, les photos et les documents relatifs à l’orgue mais il est évident qu’un tel ouvrage ne pouvait se faire sans l’aide d’un professionnel. C’est donc Olivier Mondy, facteur d’orgues, qui a été sollicité pour mener les travaux. Habitant à Trélon, il a restauré les orgues de Couvin et de Regniowez.

L’opération se fera en deux phases: le remontage de l’orgue lui-même d’abord, puis la construction d’un nouveau buffet pour l’habiller, par la suite.

Remonter un tel instrument n’aurait pas de sens si des activités ultérieures n’étaient pas prévues, aussi ce comité s’est donné aussi pour mission de contacter les académies de musique et les professeurs de piano, afin de faire découvrir l’instrument et d’organiser des concerts. Au-delà d’un simple usage liturgique, les objectifs de cette restauration sont aussi patrimoniaux et culturels.

Les prochaines visites

Durant les journées d’ouverture du chantier, le public a la possibilité de visiter le chantier, une exposition et l’église rénovée. Les personnes intéressées par le sauvetage de l’orgue peuvent parrainer un tuyau et choisir celui qu’ils voudront financer, à raison d’un euro par centimètre. Les deux prochaines journées d’ouverture sont fixées aux samedis 19 novembre et 17 décembre, de 14 h à 16 h.

Vous pouvez contribuer via un don sur le compte BE 0019 3431 4988 du Comité des Tuyaux en indiquant votre nom et votre numéro de téléphone en communication.

0477 50 64 03 les tuyaux.petigny@gmail.com