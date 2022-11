Les enfants de chœur ont enregistré deux émissions à Rance

Marc Ysaye et Éric Boschman en invités d’honneur

Pour ces deux diffusions, le public rançois a pu applaudir l’animateur Michaël Pachen entouré de Freddy Tougaux, Dave Parcœur, Dominique Watrin, et Christophe Bourdon. Marc Ysaye du groupe Machiavel et aussi ancien directeur et animateur de Classic 21 était l’invité d’honneur du1er enregistrement. Pour le second enregistrement, Éric Boschmann l’enfant du pays devenu célèbre pour sa connaissance de la gastronomie et son humour désormais traduit sur scène, était revenu dans l’entité.

Coté public, une bonne centaine de personnes étaient présentes venus de la région, mais aussi d’Avesnes en France, de Basècles près de Belœil et aussi de Latinnes un village pas loin d’Hannut.