Festival de saveurs avec les bouchers et leurs terrines et boudins de fête

Sous la loupe

Une matinée durant, le jury, composé de professionnels de la boucherie autant que de néophytes, s’est attelé à analyser l’ensemble des réalisations sous toutes les coutures: "Différents critères sont évalués. Le goût, l’assaisonnement et la présentation générale bien entendu, mais aussi l’originalité, la recherche. Enfin, la tenue à la tranche est également prise en compte pour les terrines et pâtés, ainsi que la qualité de l’embossage et la consistance en ce qui concerne les boudins". Cinq critères pour chaque produit, lui accordant un maximum de 20 points pour un total de 100.

Palmes d’or

Le verdict, proclamé en soirée, fait la part belle cette année aux professionnels de la boucherie, qui n’ont laissé que des places d’honneur à la génération future et aux restaurateurs. Côté pâtés et terrines, la palme d’or revient à Nicolas Bauget, qui officie à la Boucherie du Lac de Gaël Leblanc, à Virelles. Il reçoit la note de 91,40 avec une terrine en croûte de canard et foie gras. Le meilleur boudin blanc de l’année arrive, lui, tout droit de la région de Huy. Le boucher Damien Boca de Héron remporte la palme avec son boudin blanc "Saint-Martin" qui obtient la note exceptionnelle de 95,60. Enfin, du côté des boudins noirs, Julien Mathieu, de Gerpinnes, fait la passe de deux, lui qui avait déjà reçu le premier prix l’an dernier. Il confirme cette année tout son talent avec un boudin noir aux cerises et woodberies et un résultat de 91,40 lui aussi.

Soutien aux malades du cancer

Le jury ayant officié, les productions sont ensuite divisées en généreuses assiettes, proposées à la vente au prix de six euros, au Casino de Chimay qui accueille le concours depuis près de trois décennies. "Chaque assiette est garnie de 600 à 700 grammes, avec au minimum deux morceaux de boudin blanc, un de noir et une tranche de pâté. Nous espérons ainsi distribuer par moins de 350 portions".

Les bénéfices de cette vente seront ensuite offerts aux services oncologiques locaux des Docteurs Hamdan et Lefebvre par la corporation des bouchers, pour soulager, autant que possible, les malades du cancer. Deux chèques de 1000€ ont ainsi été remis il y a quelques semaines grâce à l’édition précédente.