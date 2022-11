Donner son avis sur l'avenir du GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Il s’agit d’une des interventions du Plan stratégique wallon pour la Politique Agricole Commune (PSwPAC) cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural et des fonds régionaux. Depuis près de vingt ans, le GAL ESM bénéficie d’une part de ce financement.

Nouveaux projets

Afin de développer d’autres projets et décrocher ce budget à haute valeur ajoutée pour le territoire et ses habitants, le GAL se lance donc dans la rédaction de son plan quinquennal qui aura pour ambition de favoriser le développement rural durable des quatre communes du territoire. Répondre aux attentes des citoyens quant au futur de leur territoire est l’objectif que le GAL se doit d’honorer.

Pour ce faire, l’équipe doit récolter les besoins via sa consultation citoyenne. Celle-ci se fait au travers d’enquêtes lors des marchés hebdomadaires, de sondages lors des événements du Festival 100% Rural ou via le journal de l’association "Le Galopin".

Rencontre directe

La rencontre directe étant également très importante dans le processus de récolte, une concertation citoyenne sera donc organisée ce mercredi 16 novembre à la salle communale de Fraire afin de créer une véritable tempête d’idées et de confronter les avis.

Le GAL invite donc les habitants à une soirée pour rêver collectivement à l’avenir du territoire, proposer et décider les grandes lignes directrices à suivre et les défis à relever pour les cinq années à venir.

Grâce à une série d’outils ludiques et participatifs où chacun aura son mot à dire, cette soirée sera l’occasion pour les participants d’être véritablement acteur du changement pour leur territoire. Cette consultation permettra à chaque citoyen qui le désire de donner son avis sur les besoins du territoire, des nouvelles idées qu’il souhaiterait voir émerger, des problèmes qu’il souhaiterait voir solutionner. Les communes, les centres culturels et les membres du secteur associatif seront conviés à cette réunion également. Un moment fort qui promet d’être riche en échanges et marquant pour l’avenir du territoire.

Réservation obligatoire, maximum 100 personnes. via info@entre-sambre-et-meuse.be ou 071 32 36 60. Plus d’infos sur www.100pour100rural.be.