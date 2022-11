De nouveaux projets pour le Groupe d'action locale de la Botte du Hainaut

Les porteurs de projets, les élus locaux et les citoyens sont invités à participer afin de se rencontrer, de trouver de nouveaux partenaires, et proposer de nouvelles idées de projet ou simplement pour venir découvrir ce qu’est le GAL et ce qu’on y fait. Cette initiative lance l’élaboration du futur Plan de Développement Stratégique 2024-2027 du GAL de la Botte.