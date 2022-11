Emploi partagé et stable

Le but de l’ASBL DBH est la création d’emplois. Avec ses trois groupements d’employeurs, DBH propose "un service de recrutement et d’embauche pour des emplois partiels ou saisonniers aux indépendants, entreprises et associations, et un emploi sécurisé aux candidats."

Trois personnes assurent la gestion des candidatures et les démarches administratives de l’embauche à la facturation du travail presté. Actuellement, presque 12 emplois sont utilisés par les quelque 68 clients de DBH. À noter que les ASBL d’emplois partagés ne bénéficient pas d’aides à l’emploi et que l’employé ou l’ouvrier embauché doit prester au minimum un demi-temps de travail avec un contrat à durée indéterminée (CDI). L’engagement prévoit également un module de 3 heures de prestation minimale pour l’employeur.

Chacun trouve des avantages dans ce système, l’employé reçoit un contrat de travail en additionnant des temps partiels, et l’employeur reçoit de l’ASBL DBH une facture en fonction des prestations effectuées. Il faut également prendre en compte l’éloignement des entreprises et réduire au maximum les longs déplacements.

Voilà une initiative qui apporte des solutions d’emploi dans cette zone rurale de la Botte du Hainaut.

Infos: dhbemploi@gmail.com et www.dhb-emploi.be