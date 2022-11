Accusation de « copinage » : le prochain conseil communal de Cerfontaine sera-t-il plus serein ?

Le membre de la minorité Cerf + avait déposé une réclamation à la Commission nationale permanente du pacte culturel, en s’appuyant sur une décision du conseil de décembre 2019, évoquant le fait que "le bulletin communal ne peut en aucun cas servir de tribune politique",

Le 3 février 2020, le procès-verbal du conseil de décembre était approuvé et, quatre jours plus tard, Hubert Lechat déposait sa plainte à ladite commission, clamant que la majorité utilisait le bulletin communal comme tribune politique: "A mon estime, le bulletin communal, dans sa rédaction actuelle, constitue une tribune politique dès lors qu’il contient plus que de simples informations générales (mention des permanences, photos des membres du collège)."

À la suite de cette plainte, les deux parties ont été entendues, plusieurs fois. Et, contrairement à ce qui a été sous-entendu lors du dernier conseil communal, la Commission a conclu que Cerf + avait raison: "La plainte est recevable. La plainte est fondée. La Commission du Pacte culturel recommande au collège des bourgmestre et échevins de Cerfontaine de donner un accès équitable à toutes les tendances démocratiques représentées au sein du conseil communal de Cerfontaine, aux moyens d’expression communaux, tel que le bulletin communal."

Le geste annoncé il y a un mois, d’ouvrir le bulletin à Cerf +, n’est donc pas si altruiste que cela: il répond juste à la recommandation de la Commission (qui n’a cependant aucun pouvoir coercitif, NDLR).

Lors de ce conseil du 24 octobre, Christophe Bombled avait condamné les propos tenus par Hubert Lechat lorsqu’il a été entendu par cette commission: "Le choix des publicités insérées est opaque et sans critères concrets ou objectifs, ce qui facilite un système de copinage quant aux entreprises choisies et l’emplacement occupé dans ledit bulletin", avait cité le mayeur, parmi les extraits de ce rapport. Ce dernier avait ensuite fustigé cette façon de faire de la politique, à coups de plaintes et de sous-entendus.

En séance le 24 octobre, Hubert Lechat n’avait pas répliqué et l’avait manifestement joué profil bas. Il s’en justifie après coup: "En fait, si je n’ai pas réagi, c’est parce que j’étais sous le choc. J’avais reçu, moi aussi, les conclusions de cette commission, mais je n’avais pas repéré cette phrase sur le copinage, dans mes déclarations. Or, je ne l’ai jamais prononcée. Je sais que le bourgmestre et le collège n’ont pas la mainmise sur le choix des publicités et jamais je n’aurais prononcé cette accusation. En conseil, j’étais donc sous le choc car je n’ai pas dit cela. J’ai vraiment été surpris et, s’il ne l’avait pas mentionné, je ne l’aurais même jamais vu ! Je n’ai donc pas démenti, simplement parce que je ne savais pas d’où cela venait ! À mon avis, il doit y avoir eu un souci de copier-coller, à la Commission, au moment de rédiger le rapport."

Le principal n’est-il pas, finalement, l’annonce d’une ouverture du bulletin aux différents groupes politiques ? C’est le débat que promet Christophe Bombled, pour début 2023.

Une interpellation citoyenne lundi prochain

En attendant, les affaires continuent, à Cerfontaine. Lundi prochain, le 21 novembre, les élus se réunissent de nouveau, pour d’abord entendre un citoyen interpeller le collège communal sur les actions mises en place pour réduire les émissions de CO2, au niveau local. L’ordre du jour comprend aussi l’approbation du coût-vérité pour la gestion des déchets, annoncé à 96%, a priori fort juste à tenir dans les balises autorisées, au vu de l’augmentation annoncée des coûts en 2023.

Budgets de fabriques d’églises, conventions diverses et ordre du jour d’assemblées générales complètent le menu de la séance qui débutera à 19 h tapante, à la maison communale, près du kiosque.