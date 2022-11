Sentiers d’Ingremez à Roly: le retour

Le dossier revient toutefois sur le tapis avec une nouvelle demande introduite par le propriétaire de la ferme. Le but est toujours le même: éviter que plusieurs sentiers ne passent au milieu de sa propriété, tout en proposant des alternatives. Cette nouvelle demande est soumise à enquête publique jusqu’au 16 novembre. Le dossier est consultable au service de l’Urbanisme de Philippeville. La demande porte sur la suppression des parties de chemins communaux – anciennement vicinaux – n° 12, 13, 15 et 18 et la création de deux nouveaux chemins reliant le chemin communal n° 15 ainsi que le chemin communal n° 12 et le chemin communal n° 15 à Roly. Avant même le lancement de l’enquête publique, le point a été âprement discuté lors d’un récent conseil communal. Majorité contre opposition, le dossier a été déclaré recevable avant de lancer l’enquête publique, en cours.

Pétition et alternative

Et il fallait s’y attendre, le dossier suscite de nombreuses réactions au niveau de la population et du Collectif pour la défense des Sentiers et Chemins de Philippeville qui a lancé une nouvelle pétition contre le projet.

"La nouvelle proposition de modification de voirie est améliorée par rapport à la première", admet cependant Daniel Rathmes, membre du collectif. "Elle maintient la connexion entre le chemin n° 15 et le chemin n° 12 au sud des bâtiments du propriétaire. Toutefois, la perte du chemin n° 13 n’est nullement compensée. La demande reste donc inacceptable car elle ne permet pas de maintenir le maillage des chemins publics existants."

Dans ce contexte, le collectif se mobilise de nouveau avec une pétition pour "informer les citoyens de la commune et les amoureux des balades de cette volonté communale de privatiser ces chemins".

Assurant être ouvert à une solution visant à répondre aux aspirations de tranquillité du propriétaire, les membres du collectif émettent leur tour une proposition: créer un nouveau chemin depuis le bas des chemins 13 et 18 et passant du côté Est de la ferme pour revenir sur le chemin 12.

Cela permettrait, selon eux, d’éviter le passage des promeneurs dans la cour tout en assurant le maillage des chemins existants. Autre demande: qu’une convention de passage de 29 ans, non tacitement renouvelable, soit établie entre la Commune et le demandeur, histoire que la situation ne soit pas définitive. Pour sûr, on entendra encore parler de ce dossier !