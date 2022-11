"Les choses évoluent dans le bon sens. Actuellement, nous avons une dizaine d’enfants inscrits. Le bouche-à-oreille fonctionne bien et des nouveaux devraient venir étoffer les rangs", explique le jeune homme. Depuis la reprise en septembre, le patro thulisien ne manque pas de projets. "Notre 1er souper a connu son petit succès avec la présence d’anciens patronnés (le précédent patro ayant cessé ses activités il y a plus de 30 ans). Nous avons également apporté notre aide à l’école communale lors de leur fête de Halloween ainsi qu’au cercle paroissial qui organisait un souper. Ces derniers nous mettent, gracieusement, des locaux à disposition et nous pouvions donc bien faire ce geste. Le 19 novembre, nous participerons à la Fête des droits de l’enfant qui aura lieu ici à Thuillies", ajoute le président.

Le jeune Lobbain Lorenzo Lambert (10 ans) est heureux de venir à Thuillies chaque samedi: "J’avais besoin de me défouler un petit peu. J’aime bien les activités extrascolaires. Ici, on fait des jeux originaux, comme le Stratego, que j’adore." Plus loin, une maman, Françoise Michaux, vient de déposer sa fille Lise. "C’est vraiment chouette d’avoir un patro dans le village, à deux pas de chez soi. Ma fille adore ce mouvement de jeunesse. Elle s’est fait des copines alors qu’elle ne fréquente pas l’école du village. J’ai vraiment confiance en l’équipe d’animation", avoue-t-elle.

Le patro mixte de Thuillies peut compter sur une solide équipe d’animateurs composée de Néo Gauthy et de Bastien Lievens (co-présidents), ainsi que de Hugo et Maxime Courroux, Lilou Gauthy, Hiba Zatouani et Kenza Coi.

Le plus jeune patronné a 5 ans. Il fréquente la section des poussins tandis que l’aînée (15 ans) fait partie des aventurières.

Actuellement, les animateurs planchent sur le point phare d’une année patro: le camp ! "Nous avons des contacts avec les anciens et avons entamé des démarches pour retourner là où ils avaient l’habitude de faire leur camp annuel. Si tout se passe bien, nous y logerions à la fois sous tente et dans le bâtiment. On croise les doigts pour que ce projet se concrétise", dit-il.

14 h 15, le rassemblement commence. Au loin résonne la devise du mouvement, "Patronnés, toujours mieux", avant d’entamer le chant fédéral.

patrothuillies@gmail.com Facebook: Patro Thuillies – 0497/72 42 06 (Néo Gauthy)

Animations tous les samedis de 14h à 17 h 30 – Affiliation: 30 €/an