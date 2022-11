Ce 10 novembre, Mariembourg entame le mouvement par un rassemblement à l’ancienne gendarmerie à 11h en vue d’une visite aux monuments, avant un vin d’honneur à l’Arsenal.

Le lendemain, ce vendredi 11 novembre, douze villages célèbreront la fin de la Première Guerre:

– Couvin: 14h30: messe à l’église ; 15h15: rassemblement devant l’hôtel de ville ; 15h30: cortège vers les monuments de la ville, suivi du discours du bourgmestre ; 17h: vin d’honneur.

– Aublain: messe à 9h30 et dépôt d’une gerbe au monument à 10h30, suivi du vin d’honneur.

– Boussu-en-Fagne: 11h: messe, dépôt des fleurs et vin d’honneur à midi.

– Brûly-de-Couvin: 10h30: messe et dépôt de gerbe à 11h30.

– Brûly-de-Pesche: 10h45: dépôt de gerbe au monument.

– Cul-des-Sarts: 10h45: messe et dépôt de fleurs à 11h30.

– Frasnes: dépôts de gerbes dès 10h30 suivi d’un vin d’honneur à la Concorde.

– Gonrieux: 10h45: dépôt de gerbe au monument.

– Pesche: dépôt de fleurs à 10h45, suivi d’un vin d’honneur.

– Petigny: 10h30, départ du cortège de la place du Reposoir ; cérémonie au cimetière et dépôt d’une plaque commémorative sur la sépulture de chaque combattant de la Première Guerre, discours par les enfants de l’école, dépôts de fleurs aux monuments ; inauguration d’une exposition du cercle d’histoire De Pierre et d’Eau au château de Monge, consacrée aux cérémonies des années précédentes et aux combattants et prisonniers de guerre. Vin d’honneur.

– Petite-Chapelle: 10h45, dépôt de la gerbe au monument.

– Presgaux: 11h15: dépôt de fleurs au cimetière, suivi d’un vin d’honneur.

Le dimanche 13 novembre, c’est Dailly qui vivra sa messe, à 9h30, suivi du dépôt de la gerbe au monument et d’un vin d’honneur.