"En 1922, Hans Karl Bettauer, journaliste, romancier, grand provocateur, imagine une étonnante satire politique. Alors que Vienne traverse une grave crise économique et sociale, les autorités arrivent à une conclusion imparable: pour sortir du marasme, il suffit de faire partir tous les habitants juifs."

La suite diffère par rapport à l’holocauste mené ensuite contre les juifs : elle se passe avec moins de brutalité physique puisqu’ils sont invités à partir avec une indemnité égale à leurs dernières déclarations fiscales.

À noter que Hans Karl Bettauer fut assassiné par un militant nazi à Vienne en 1925.

Joué à quelques jours du triste anniversaire de la Nuit de Cristal (nuit du 9 au 10 novembre 1938), ce film ravive des moments douloureux de l’histoire et nous rappelle l’absolue nécessité de ne pas oublier.

Ce film prémonitoire, quasi centenaire, est encore tristement d’actualité, constate Pierre Dubuisson, qui a choisi les musiques.

Il avait découvert des fragments du film en Ukraine mais lorsqu’il a voulu les exploiter, il a été averti qu’une copie complète avait été découverte sur un marché aux puces en France.

La version proposée aujourd’hui est donc une version très complète, rénovée par la cinémathèque autrichienne.

Au niveau musical, Pierre Dubuisson et Léonard Ganvert, le chef d’orchestre, ont travaillé de concert pour mettre en musique le film et faire les arrangements sur mesure pour l’orchestre.

Plus de 60 séquences musicales ont été nécessaires, avec de grandes plages comprenant des mouvements entiers tels l’ Ouverture de Guillaume Tell, la symphonie L’Horloge de Haydn, la 5e Symphonie de Beethoven, et de plus petits extraits pour coller à des épisodes plus courts.

Le public a ovationné longuement le chef Léonard Ganvert, ses musiciens et Pierre Dubuisson, non seulement pour le choix musical mais aussi pour sa prestation comme musicien jouant du hautbois.