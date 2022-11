Ils ont joué à se faire peur à l'athénée de Florennes

Petits et grands ont tremblé de peur… Les zombies, les morts-vivants et les sorcières étaient rassemblés pour un soir de Halloween à l’athénée royal de Florennes. Les participants ont pris plaisir à découvrir les attractions comme la maison hantée, des animations terrifiantes, les jeux escape game, les décors horrifiques, le tout dans une ambiance mortelle. Ils ont promis de revenir l’an prochain. Une course a aussi été organisée dès la nuit tombée, dans un cimetière créé pour l’occasion. C.Ba.