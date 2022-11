Entre-Sambre-et-Meuse: un exercice franco-belge avec 1200 militaires

La zone d’exercice sera très large: principalement dans la Botte du Hainaut et l’arrondissement de Philippeville. Le sud de Couvin et de Chimay n’est pas concerné. Un territoire choisi parce qu’il présente des facilités de manœuvrabilité alors qu’une partie de la province du Luxembourg est pratiquement inaccessible en raison de la saison de la… chasse.

Avec des soldats français

"Celtic Uprise 2022 a plusieurs particularités", a expliqué le major Bruno Pignon, lors d’une réunion à Sautin avec la presse, la police, le DNF, les pompiers ou encore des représentants communaux. "L’exercice se déroule avec la présence de militaires de l’Armé de Terre française. Dans le cadre d’un partenariat franco-belge appelé CaMo (capacité motorisée), nos deux pays ont acheté du matériel commun, notamment des véhicules blindés Griffon et Jaguar qui seront livrés à partir de 2025. En attendant, le but de manœuvres comme celles-ci est de créer une coopération opérationnelle totale entre les unités françaises et belges. À terme, sur le terrain, une compagnie belge pourra, rapidement et sans difficulté aucune, être intégrée dans un bataillon français, et vice versa."

Seconde particularité: "Celtic Uprise" se déroulera dans un environnement civil. Un milieu auquel les militaires français ne sont pas habitués: tous leurs entraînements ont lieu dans des zones militaires. Pour eux, il s’agira certainement d’une expérience enrichissante. "Il est beaucoup plus réaliste de travailler dans un milieu civil, au contact de la population", insiste le major Bruno Pignon. "Les interventions sont rendues plus difficiles et complexes. Les échanges avec les citoyens, les autorités communales, les forces de police permettent aussi d’améliorer les liens entre l’armée et la nation. Nous avons déjà des contacts avec des écoles pour des démonstrations dynamiques ou statiques."

Avec cet exercice, des activités inhabituelles risquent donc de se produire: présence de militaires armés dans des quartiers habités, tirs avec munitions à blanc, colonnes de véhicules, incidents simulés… Et ce de jour comme de nuit. Mais la Défense se montre toutefois rassurante: toutes les précautions seront prises pour limiter les dommages et les nuisances.

Pas de véhicules chenillés

"Si Celtic Uprise mobilise près de 1200 hommes, toutes ces forces ne seront pas présentes en même temps sur le terrain", précise l’adjudant-major Jean Foxhal, relation publique de la Brigade Motorisée belge. "Pour un combattant, il faut trois militaires en appui: cuisinier, mécanos, chauffeurs… Pour la Botte, seulement 200 militaires seront, par exemple, répartis sur la zone. Les citoyens apercevront surtout des petits groupes d’une dizaine de soldats. Ces hommes seront surtout visibles du 24 au 29 novembre. Ils seront parfois plus nombreux en certains endroits comme au terrain de foot de Sivry-Rance."

Les véhicules déployés seront en grande majorité d’appui, à savoir des camions ou des voitures (de type commercial) utilisés pour des contrôles ou pour transporter les "méchants". Aucun engin chenillé n’est prévu, mais des blindés sur roues, entre autres des Piranha, seront amenés à circuler. Les moyens pyrotechniques ne seront pas utilisés près des habitations pour respecter la quiétude des habitants.

Les scénarios s’adapteront également aux éventuelles chasses et battues dans la région. La Défense insiste: si quelqu’un découvre du matériel militaire ou des munitions d’exercice, il ne faut pas y toucher et contacter gratuitement le 0800 99 836. Le même numéro peut être composé en cas de dégâts subis suite à cet exercice.