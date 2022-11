Le chef de la zone de police Botha explique ses objectifs

Engagement personnel et objectifs

Efficacité, transparence et implication du personnel sont les grandes lignes de ses engagements. Vincent Mathy promet une direction responsable avec "une main de fer dans un gant de velours quand il le faut" combiné avec "un management participatif". Parmi les objectifs à moyen et long terme, on peut citer la collaboration avec les services spéciaux d’intervention UAS, une réflexion sur les postes de proximité ainsi que de l’accueil, une extension des PLP (Partenariat Local de Prévention), la création d’un pôle roulage ou encore le renforcement des collaborations avec la gendarmerie française quelque peu mis en veilleuse avec la crise Covid-19.

Le chef de zone attache également beaucoup d’importance aux valeurs et à l’intégrité des membres de la zone, à la communication interne-externe afin de rendre la zone plus attractive. Tout cela bien sûr devra se réaliser en tenant compte des défis actuels et surtout de l’aspect énergies. En réponse aux questions des conseillers, il a signalé qu’un suivi annuel serait réalisé et présenté lors d’un conseil de police.

Dans les décisions de ce conseil, on retiendra l’approbation d’une modification budgétaire, le déclassement de 2 motos datant de 2007 et l’ouverture d’un emploi partiel de technicien (ne) de surface.