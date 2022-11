La Restanza en ciné-débat au centre culturel de Couvin

La plupart des projections sont suivies de rencontres avec les cinéastes ou de personnalités emblématiques.

Jeudi 10 novembre à 19 h 30, le Centre culturel présentera Restanza, un film d’Alessandra Coppola avec un thème plus que jamais d’actualité, "la restance". La "restance" est un néologisme inventé par Jacques Derrida: "Par opposition à un mot comme “permanence” qui désigne la continuation d’une présence ou d’une substance, la “restance” désigne ce qui supplée à une absence." La réalisatrice Alessandra Coppola sera présente pour parler de son documentaire et échanger avec le public. "Castiglione d’Otranto, dans le Sud de l’Italie. Un groupe de trentenaires n’accepte plus que la solution aux problèmes économiques, écologiques et politiques du territoire soit toujours “partir”. Ils proposent aux villageois qui possèdent des morceaux de terres en friche, souvent ressenties comme un fardeau, de les mettre en commun. Ils décident alors de rester, de lier leurs vies à la terre et d’investir sur une valeur: être ensemble. Castiglione devient le village de la “restance”. On décide ensemble, on développe une économie de proximité."

Ce film interroge: et si la re-découverte de la terre, l’accueil, le partage et la transmission des gestes étaient la solution…

PAF: 5€, Art27, un soft ou une bière comprise (hors spéciales). Espace café de l’Harmonie – rue de l’Harmonie royale, 1 – 5660 Couvin. Infos: 060 34 59 56 – info@ccccc.be