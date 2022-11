La philosophie au cœur de l’exposition de Gérard Frola à Thuin

Le projet est aussi un livre reprenant une soixantaine d’intervalles. C’est une réflexion entre deux moments d’existence, une confrontation entre deux images avec une petite phrase pour amener le public à réfléchir sur le sens de la vie. La distance entre deux clichés et le temps qui passe sont mis en corrélation. Les photos jouent donc un effet miroir et invitent le lecteur à s’interroger sur son existence. "Si les gens se posent des questions, s’ils se demandent ce qu’ils font de leur temps, j’aurai atteint mon but", explique Gérard.

On retrouve ainsi diverses thématiques dans l’expo. Certains clichés sont amusants, ludiques, comiques mais aussi interpellants. Le handicap, la différence, la mort, la maladie font partie de la vie et sont présentés sous des prises de vue qui questionnent le visiteur.

Tout au long du week-end, les participants ont pu assister gratuitement à diverses activités: un concert philosophique et engagé (quelles actions pour sauver la Terre et que veut-on faire de son existence ?), découvrir l’expo à travers des photos, des projections, des vidéos, un atelier photo autour de l’impermanence et, pour terminer, un spectacle. Tchabouliken, le retour verra des individus emprunter la machine à remonter le temps pour revenir de 2040 à nos jours, pour donner une dernière chance aux Terriens de sauver leur planète.

"J’aime questionner les gens et leur demander ce qu’ils ont fait de leur vie jusqu’à aujourd’hui. La philosophie doit rester accessible à tous. Comme on peut le voir aussi dans mes photos, la nature reste mon refuge de contemplation, de méditation. C’est là où je réalise tout mon travail", ajoute notre homme.

Gérard Frola a du talent et met ainsi les questions philosophiques à la portée de tous. Le sens que l’on veut donner à sa vie, la beauté de la nature et la préservation de notre planète bleue sont des thématiques qui lui tiennent à cœur, et c’est le message qu’il veut faire passer au public, avec beaucoup de talent, d’interpellation mais aussi de bienveillance.

www.gerardfrola.be