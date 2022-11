À Froidchapelle aussi, dès 23 h 30, seule la lune pourra vous éclairer

Poubelles

Autre décision importante pour tout un chacun, la fixation de la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Comme toutes les communes, il est impératif que le taux de couverture du coût-vérité (équilibre recettes et dépenses) oscille entre 95 et 110%. Dans l’état actuel des choses, Froidchapelle est en dessous et il faut y remédier. Deux solutions: soit on augmente la taxe de 10% pour arriver au taux de 99%, soit on diminue le nombre de sacs octroyés à chaque ménage (un rouleau au lieu de deux) pour arriver cette fois à 98%. Cette seconde proposition étant la moins onéreuse pour les citoyens qui tiennent de plus en plus à trier leurs déchets, c’est elle qui a été votée à l’unanimité.

Unanimement

Toujours d’une seule voix, le conseil a adopté la 3e modification budgétaire communale, a décidé d’octroyer un subside extraordinaire au foot de Boussu suite aux vols enregistrés dernièrement, et a acté le contrôle de l’octroi et de l’emploi du subside 2021 à destination de l’Académie de la Botte. On décide aussi de l’aliénation d’une petite parcelle au Pont des Hamaides et de l’acquisition de la parcelle à Erpion où se situe le monument W. Odam et ce, à condition que les lieux restent définitivement en l’état.

On parle encore du règlement de la taxe sur la distribution des écrits publicitaires, du désamiantage à l’école communale du Crochet, de l’achat d’une camionnette utilitaire avant de passer à quelques informations: la vente de bois a rapporté 245 579 €, la vente de bois de chauffage aux citoyens est prévue pour le 9 décembre à 17 h, et la situation de la rentrée dans les écoles communales, où il manque un élève pour disposer d’un emploi en plus. Ceci dit, l’échevin Jean-Michel Aelgoet rassure, les chiffres sont bons.